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    ​ЕВРО-2016: Определились все пары 1/4 финала чемпионата

    В 1/4 финал вышли команды Польши, Португалии, Уэльса, Бельгии, Италии, Германии, Исландии и Франции

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Определились все участники стадии 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2016 года, который проходит во Франции.

    Как передает Report, в заключительной встрече 1/8 финала сборная Исландии победила команду Англии со счетом 2:1 и стала последней участницей четвертьфинальной стадии турнира.

    Таким образом, в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу встретятся команды Польши и Португалии (30 июня, Марсель), Уэльса и Бельгии (1 июля, Лилль), Италии и Германии (2 июля, Бордо), Исландии и Франции (3 июля, Сен-Дени).

    Чемпионат Европы завершится 10 июля.

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