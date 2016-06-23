​ЕВРО-2016: Определились участники 1/8 финала

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Стали известны участники 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2016 года.
Как передает Report, команды Франции, Венгрии, Уэльса, Германии, Хорватии и Италии вышли в плей-офф турнира с первых мест в группах.
Сборные Англии, Польши, Швейцарии, Исландии, Испании и Бельгии заняли в группах вторые места. Команды Ирландии, Северной Ирландии, Португалии и Словакии стали лучшими из списка занявших в группах третьи места.
В 1/8 финала Евро сыграют:
Швейцария — Польша (25 июня);
Хорватия — Португалия (25 июня);
Уэльс — Северная Ирландия (25 июня);
Венгрия — Бельгия (26 июня);
Германия — Словакия (26 июня);
Италия — Испания (27 июня);
Франция — Ирландия (26 июня);
Англия — Исландия (27 июня).
Чемпионат Европы-2016 завершится 10 июля.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook