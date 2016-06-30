​ЕВРО-2016: Обнародованы назначения на матч Германия - Италия

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу между Германией и Италией.

Как сообщает Report, матч, который состоится 2 июля в городе Бордо, будет судить рефери из Венгрии Виктор Кашшаи.

Ему будут помогать его соотечественники Гьорги Ринг и Венцель Тот (боковые судьи), Тамаш Богнар и Адам Фаркаш (дополнительные судьи-помощники). Поляк Шимон Марчиняк будет четвертым судьей, Павел Сокольнички - запасным судьей-помощником. Шотландец Хью Даллас выступит в качестве судьи-инспектора, а голландец Мартин Стуркенбоом - представителя УЕФА. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что Виктор Кашшаи до этого в ЕВРО-2016 судил матчи Франция - Румыния (2:1) и Италия - Швеция (3:0). Он показал 7 желтых карточек и назначил пенальти в ворота Франции.