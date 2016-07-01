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    ​ЕВРО-2016: Объявлены назначения на игру между сборными Франции и Исландии

    Судейство возложено на бригаду голландских судей

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Объявлены назначения на последнюю игру 1/4 финала чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, судейство встречи между сборными Франции и Исландии возложено на бригаду голландских судей.

    Главным судьей матча будет Бьорн Куйперс.

    1/4 финала, чемпионат Европы

    23:00. Франция-Исландия

    Главный тренер: Берк Куйперс

    Судьи боковой линии: Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра

    Дополнительные помощники судей: Пол ван Букел, Рихард Лисвельд (все из Голландии)

    Четвертый судья: Милорад Мажич

    Резервный помощник судьи: Милован Ристич (оба Сербия)

    Судья-инспектор: Пьерлуиджи Коллина (Италия)

    Представитель УЕФА: Янис Межекис (Латвия)

    Сент-Денис. "Stad de France"

    Отметим, что встреча состоится 3 июля.

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