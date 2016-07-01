​ЕВРО-2016: Объявлены назначения на игру между сборными Франции и Исландии

1 июля, 2016 14:35

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Объявлены назначения на последнюю игру 1/4 финала чемпионата Европы. Как сообщает Report, судейство встречи между сборными Франции и Исландии возложено на бригаду голландских судей. Главным судьей матча будет Бьорн Куйперс. 1/4 финала, чемпионат Европы 23:00. Франция-Исландия Главный тренер: Берк Куйперс Судьи боковой линии: Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра Дополнительные помощники судей: Пол ван Букел, Рихард Лисвельд (все из Голландии) Четвертый судья: Милорад Мажич Резервный помощник судьи: Милован Ристич (оба Сербия) Судья-инспектор: Пьерлуиджи Коллина (Италия) Представитель УЕФА: Янис Межекис (Латвия) Сент-Денис. "Stad de France" Отметим, что встреча состоится 3 июля.