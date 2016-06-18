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    ​ЕВРО-2016: Испания разгромила Турцию - ВИДЕО

    Команда гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧЕ-2016

    Баку. 18 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Испании по футболу разгромила команду Турции и гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит во Франции.

    Как передает Report, матч группы D, прошедший в пятницу в Ницце, завершился победой действующих обладателей трофея со счетом 3:0.

    Дубль сделал Альваро Мората (34-я и 48-я минуты), еще один гол забил Нолито (37).

    Испанцы с шестью очками лидируют в квартете D и гарантировали себе выход в 1/8 финала Евро. Турки не смогли набрать очков и остались за бортом плей-офф.

    В следующем матче сборная Испании 21 июня сыграет с хорватами, а сборная Турции в этот же день встретится с чехами.

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