​Евро-2016: Футболисты сборной Италии победили команду Бельгии

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Италии победила команду Бельгии в матче группового турнира чемпионата Европы по футболу, который проходит во Франции.

Как передает Report, встреча группы Е, прошедшая на стадионе "Люмьер" в Лионе, завершилась со счетом 2:0.

Мячи забили Эмануэле Джаккерини (32-я минута) и Грациано Пелле (90).

У сборной Бельгии, которая занимает второе место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в основном составе вышли 11 дебютантов чемпионатов Европы. В последний раз бельгийцы принимали участие в финальной части континентального первенства на домашнем турнире в 2000 году.

В группе Е также выступают команды Швеции и Ирландии, которые ранее в понедельник сыграли между собой ничью (1:1). В следующей игре сборная Италии 17 июня в Тулузе встретится с командой Швеции, а бельгийцы на следующий день сыграют в Бордо с ирландцами.