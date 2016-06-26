​ЕВРО-2016: Футболисты сборной Франции победили команду Ирландии в 1/8 финала - ВИДЕО

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Франции пробились в четвертьфинал домашнего чемпионата Европы, добившись в матче первого раунда плей-офф волевой победы над командой Ирландии.

Как передает Report, встреча 1/8 финала, прошедшая в воскресенье в Лионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу "трехцветных".

Первыми отличились гости: на третьей минуте ирландцев вывел вперед Робби Брэди, который забил самый быстрый гол на текущем турнире и второй по быстроте в истории чемпионатов Европы. Во втором тайме французы сумели вырвать победу благодаря дублю Антуана Гризманна (58-я и 61-я минуты). Сборная Ирландии завершала встречу в меньшинстве после удаления на 66-й минуте Шейна Даффи.

Вратарь французов Уго Льорис установил новый рекорд для своей сборной, в 55-й раз выведя команду на матч с капитанской повязкой. До этого дольше других капитаном сборной Франции был ее нынешний главный тренер Дидье Дешам.

В 1/4 финала французы 3 июля сыграют с победителем игры между сборными Англии и Исландии, которые свой матч проведут 27 июня.