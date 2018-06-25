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    Египетский футболист умер не выдержав поражения сборной

    Москва. 25 июня. REPORT.AZ/ Абдул Рахим Мохаммед, бывший игрок и капитан египетского футбольного клуба "Замалек" скончался во время просмотра матча между сборными Египта и Саудовской Аравии.

    Как сообщает российское бюро Report, об этом рассказал египетский журналист во время послематчевой пресс-конференции.

    По его словам, футболист умер от сердечного приступа после второго гола Саудовской Аравии в ворота египтян.

    Тренер египтян Эктор Купер выразил свои соболезнования по случаю кончины известного в прошлом футболиста.

    Отметим, что египетская команда пропустила гол от Саудовской Аравии на последней секунде матча.

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