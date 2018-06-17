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    Действующие чемпионы мира сенсационно проиграла Мексике на чемпионате мира - ВИДЕО

    Автором единственного гола стал нападающий Ирвин Лосано

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сборная Мексики победила национальную команду Германии в матче первого тура группы F чемпионата мира — 2018. 

    Как сообщает Report, встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 1:0 в пользу мексиканцев.

    Автором единственного гола стал нападающий Ирвин Лосано, отличившийся на 35-й минуте после передачи форварда Хавьера Эрнандеса.

    Соперники сборных Мексики и Германии по группе — Южная Корея и Швеция — сыграют друг с другом 18 июня в Нижнем Новгороде.

    Во втором туре мексиканцы встретятся с Южной Кореей (23 июня, Ростов-на-Дону), а немцы сыграют со Швецией (23 июня, Сочи).

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