Дания обыграла Перу в матче ЧМ-2018

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Дании обыграли команду Перу в первом матче группового этапа чемпионата мира в России.

Как сообщает Report, единственный гол в матче, который состоялся в Саранске, забил игрок датской команды Юссуф Поульсен на 59 минуте встречи. До этого перуанец Кристиан Куэва не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, назначенный после применения системы видеоповторов.

Лучшим игроком встречи был признан Поульсен.

В следующем матче сборная Дании 21 июня сыграет с командой Австралии в Самаре, а Перу встретится со сборной Франции в Екатеринбурге.