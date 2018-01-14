Daily Mail: Сборная России планировала использовать допинг во время ЧМ-2018

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Сборная России планировала использовать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года. Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Сообщается, что российская сторона собиралась подменять пробы мочи игроков во время турнира, чтобы они могли безнаказанно применять запрещённые вещества.

ФИФА планирует провести расследование этого вопроса и пообщаться с Родченковым в ближайшее время.

Ранее в британской прессе сообщалось, что ФИФА подозревает в применении допинга 34 российских игроков, 23 из которых входили в заявку сборной России на ЧМ-2014. Российский футбольный союз назвал фамилии 11 игроков, чьи пробы были на рассмотрении ФИФА.