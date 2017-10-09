ЧМ-2018:В рамках групповой стадии 10-го тура состоятся еще 9 игр

Баку.9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках 10-го тура отборочного группого турнира ЧМ-2018 состоятся еще 9 игр.

Как передает Report, во второй день последнего тура в группах D, G и İ состоятся 9 игр.

В группе G первые два места поделили Испания и Италия. Если пиренейцы напрямую попали на ЧМ-2018, то аппенинцам придется играть стыковые игры. Оставшиеся 3 игры этой группы будут носить формальный характер. Команда Албании, за которую выступает за “Карабах” Анси Аголли, чтобы сохранить третью строчку в группе будет надеятся на то, чтоб Испания не проиграла сборной Израилю. В это случае домашняя встреча против Италии, также как и встреча Македония-Лихтенштейн будет носить формальный характер. Также никаких изменений в турнирное расположение команд не внесет результат игры Молдова-Австрия.

Основная борьба сложится в 2 других группах. Лидер группы D Сербия, чтобы попасть на ЧМ-2018 должна одолеть сборную Грузию. Если в этой игре сербы потеряют очки, а Уэльс победит Ирландию, то валлийцы станут победителями группы. Ирландия, в свою очередь, чтобы занять первое место в группе должна победить Уэльс и надеется на поражене Сербии.

В группе İ между первыми тремя командами будет битва за лидерство в группе. Одолевшая на выезде в прошлом туре сборную Турцию Исландия в этом туре сойдется с командой Косово. Если северяне проиграют эту игру, то победителем группы будем сильнейший в паре Украина-Хорватия. Если исландцы теряют очки дома, а хорваты побеждают на выезде в Украине, то именно они становятся победителем группы. Результат встречи Финляндия-Турция никак не повлияет на турнирное положение этих команд. Чемпионат мира

Отборочный раунд, X тур

Группа D

Сербия - Грузия

Уэльс - Ирландия

Молдова - Австрия

Набранные очки: Сербия - 18, Уэльс - 17, Ирландия - 16, Австрия - 12, Грузия - 5, Молдова - 2.

Группа G

Израиль - Испания

Албания – Италия

Македония - Лихтенштейн

Турнирное положение : Испания - 25, Италия - 20, Албания - 13, Израиль - 12, Македония - 8, Лихтенштейн - 0.

Группа İ

Украина - Хорватия

Исландия - Косово

Финляндия - Турция

Набранныц очки : Исландия - 19, Хорватия - 17, Украина - 17, Турция - 14, Финляндия - 8, Косово - 1.

Отметим, что все встречи начнутся в 22:45 по бакинскому времени.