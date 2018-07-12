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    ЧМ-2018: В фан-зоне задержали армянина за уклонение от службы в армии

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Во время матча Россия-Хорватия в одной из фан-зон ЧМ-2018 полиция задержала двух преступников, год находившихся в розыске.

    Как сообщает Report, сотрудники правоохранительных органов смогли задержать преступников, невзирая на то, что всего на площадке было 25 тысяч человек. Один из задержанных, Рафик Асатрян, находился в международном розыске за уклонение от службы в армии. Не сообщается от службы в какой стране, в России или Армении, уклонился задержанный. Второй задержанный, Андрей Згарданов, был приговорен к году тюрьмы за нападение на полицейского.

    Отметим, что в рамках операции "Контингент-2018", проходившей в 11 городах ЧМ-2018 удалось задержать более 300 преступников. Среди задержанных оказались наркоторговцы, мошенники, воры и неплательщики алиментов.

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