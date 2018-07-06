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    ЧМ-2018: Стали известны стартовые составы на матч Уругвай-Франция

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Стали известны стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 между Уругваем и Францией.

    Как сообщает Report, команды выйдут на игру в следующих составах:

    Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.

    Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

    Начало встречи - в 18:00 по бакинскому времени. Игра состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

    Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в матче Бразилия - Бельгия.

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