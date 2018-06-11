ЧМ-2018: Стали известны имена певцов, которые выступят на церемонии открытия

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Британский певец Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина выступят на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФИФА, в мероприятии примет участие и двукратный чемпионат мира Рональдо.

Торжественная церемония открытия пройдет 14 июня на стадионе "Лужники". В день открытия состоится матч между сборными России и Саудовской Аравии. Он начнется в 18:30 по бакинскому времени.

Отметим, что футбольные матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Чемпионат мира завершится 15 июля.