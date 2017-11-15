ЧМ-2018: Стала известна последняя сборная, завоевавшая путевку на Мундиаль из европейской зоны

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Стало известно имя последней сборной, завоевавшей путевку из европейской зоны на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

Как передает Report, этой командой стала сборная Дании.

Сборная Ирландии уступила скандинавам в ответной игре раунда плэй-офф на домашнем стадионе "Авива” со счетом 1:5. Так как в первой игре этих команд в Копенгагене была зафиксирована нулевая ничья, скандинавы пробились в финальную часть чемпионата мира. Хотя в ответной игре первый мяч на 6-й минуте забили хозяева. Отличился Шенйн Даффи. Но на 29-й минуте Андреас Кристенсен счет сравнял. Затем на аванс-сцену вышел Кристиан Эриксен, оформивший хет-трик голами на 32, 63 и 74-й минутах. Последнюю точку в матче на 90-й минуте поставил Никлас Бендтнер. Таким образом, сборная Дании в пятой раз в своей истории попала на чемпионат мира.

Количество команд-участниц ЧМ-2018 достигло 30. Из них 14 – Россия, Бельгия, Германия, Англия, Испания, Польша, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Швейцария, Хорватия, Швеция и Дания будут представлять Европу.

Другие участницы Мундиаля – Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Коста-Рика, Египет, Панама, Уругвай, Колумбия, Аргентина, Сенегал, Марокко и Тунис.

Обладателями последних двух путевок станут победители противостояний Австралия – Гондурас, который состоится сегодня в 15:00, а также Перу-Новая Зеландия. Это игра состоится 16 ноября в 06:15.

Отметим, что матчи чемпионата мира пройдут в следующем году с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов России. Церемония жеребьевки состоится первого декабря в Москве.

ЧМ-2018

Зона Европы, раунд плэй-офф

Ответная игра

14 ноября

23:45. Ирландия – Дания - 1:5

Голы: Шейн Даффи, 6 – Андреас Кристенсен, 29. Кристиан Эриксен, 32; 63; 74. Никлас Бендтнер, 90-с пенальти

Первая игра – 0:0.