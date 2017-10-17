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    ЧМ-2018: Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф в европейской зоне

    Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные встречи - 12-14 ноября

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года в европейской зоне. 

    Как сообщает Report, на мероприятии, организованном в швейцарском городе Цюрих, приняли участие 8 команд, занявших 2-ые места в своих группах в рамках отборочного цикла.

    В результате жеребьевки они разделились на 4 пары:

    Северная Ирландия - Швейцария

    Хорватия - Греция

    Дания - Ирландия

    Швеция - Италия

    Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные встречи - 12-14 ноября.

    До этого момента на чемпионат мира завоевали путевку сборные 22 стран:

    Европа: Англия, Португалия, Бельгия, Исландия, Испания, Германия, Польша, Сербия, Франция

    Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай

    Северная Америка: Коста-Рика, Мексика, Панама

    Азия: Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия, Япония

    Африка: Нигерия, Египет.

    Отметим, что чемпионат мира будет организован в следующем году с 14 июня по 15 июля в России.

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