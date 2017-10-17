ЧМ-2018: Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф в европейской зоне

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года в европейской зоне.
Как сообщает Report, на мероприятии, организованном в швейцарском городе Цюрих, приняли участие 8 команд, занявших 2-ые места в своих группах в рамках отборочного цикла.
В результате жеребьевки они разделились на 4 пары:
Северная Ирландия - Швейцария
Хорватия - Греция
Дания - Ирландия
Швеция - Италия
Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные встречи - 12-14 ноября.
До этого момента на чемпионат мира завоевали путевку сборные 22 стран:
Европа: Англия, Португалия, Бельгия, Исландия, Испания, Германия, Польша, Сербия, Франция
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай
Северная Америка: Коста-Рика, Мексика, Панама
Азия: Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия, Япония
Африка: Нигерия, Египет.
Отметим, что чемпионат мира будет организован в следующем году с 14 июня по 15 июля в России.
Sport DepartmentАвтор новости
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