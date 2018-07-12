ЧМ-2018: Сборная Хорватии обыграла Англию в дополнительное время и вышла в финал - ВИДЕО

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В матче полуфинала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Хорватии и Англии.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой хорватов после дополнительного времени – 2:1.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Уже на 5-й минуте англичане открыли счёт после того, как защитник Киран Триппьер отметился точным ударом со штрафного. Хорватам удалось сравнять на 68-й минуте, когда отличился полузащитник Иван Перишич. Игра перешла в дополнительное время, в котором Марио Манджукич забил гол на 109-й минуте и принёс своей команде победу.

Таким образом, Хорватия сыграет в финальном матче ЧМ-2018, а Англия поборется за третье место на турнире.