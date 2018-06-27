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    ЧМ-2018: Сборная Германии не смогла завоевать путевку в очередной этап

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Подытожены матчи III тура в группе F чемпионата мира по футболу. 

    Как сообщает Report, в последнем туре Швеция обыграла Мексику - 3:0.

    Что касается Германии, она проиграла Южной Корее - 0:2.

    После этого результата обладающие 6-ю очками сборные Мексики и Швеции получили путевку в 1/8 финала. 

    Последний чемпион мира - Германия и Южная Корея распрощались с мундиалем с 3 очками. 

    27 июня, ЧМ-2018, III тур

    группа F 

    18:00. Южная Корея - Германия - 2:0

    Казань, "Kазань Арена"

    18:00. Мексика-Швеция - 0:3

    Екатеринбург, "Екатеринбург Арена" 

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