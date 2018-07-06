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    ЧМ-2018: Сборная Франции завоевала путевку в полуфинал

    В полуфинале французы встретятся с победителем матча Бразилия-Бельгия

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Стартовала 1/4 финала проходящего в России чемпионата мира по футболу.  

    Как сообщает Report, сборная Франции встретилась с командой Уругвая. 

    На матче на стадионе "Нижний Новгород" французы обыграли уругвайцев со счетом 2:0. 

    Первый гол на 40-й минуте забил Рафаэль Варан. Автором второго года на 61-й минуте стал Антуан Гризманн. 

    Отметим, что в полуфинале французы встретятся с победителем матча Бразилия-Бельгия. 

    ЧМ-2018

    1/4 финала

    6 июля

    18:00. Уругвай - Франция - 0:2

    Голы: Рафаэль Варан, 40. Антуан Гризманн, 61

    Судьи: Нестор Питана, Эрнан Майдана, Хуан Пабло Белатти (все Аргентина), Алиреза Фагани (Иран). 

    Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 

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