ЧМ-2018: Сборная Франции начала мундиаль с победы - ВИДЕО

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Организованный в России чемпионат мира по футболу 2018 года сборная Франции начала с победы.
Как сообщает Report, на первой встрече находящаяся в группе С команда Дидье Дешама обыграла сборную Австралии.
Антуан Гризманн ударом с пенальти на 58-й минуте открыл счет в матче.
Спустя 4 минуты также ударом с пенальти счет сравнял Майл Единак.
На 80-й минуте Поль Погба ударом под перекладину вывел французов снова вперед.
Отметим, что сегодня пройдут еще 3 матча. Болельщики смогут наблюдать за встречами Аргентина-Исландия, Перу-Дания и Хорватия-Нигерия.
Матчи пройдут в 17:00, 20:00 и 23:00 (соответственно) по бакинскому времени.
Şamo QuliyevАвтор новости
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