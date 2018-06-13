ЧМ-2018 принесет ФИФА рекордные 6,1 миллиарда долларов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Проведение Чемпионата мира по футболу в этом году принесет ФИФА 6,1 миллиарда долларов, что на 10% больше, чем прогнозировалось, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

Также эта сумма на 1,3 миллиарда больше, чем заработанная на ЧМ-2014.

Выручка от продаж прав на телетрансляции выросла на 2%.

Также ФИФА получит на 200 миллионов долларов больше ожидаемого со спонсорских контрактов. Это стало возможным благодаря расширению сотрудничества с китайскими компаниями. Семь из 20 компаний, спонсирующих турнир, представляют Китай.