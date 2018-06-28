ЧМ-2018: Нападающий сборной Туниса будет запасным вратарем в матче с Панамой

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сборная Туниса по футболу проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Панамы, имея в заявке только одного голкипера.

Как сообщает Report, первый и второй вратари сборной Туниса – Муэз Ассен и Фарук Бен-Мустафа – получили травмы и больше не помогут команде в России. Ассен повредил плечо в столкновении с полузащитником сборной Англии Джесси Лингардом и был заменен в начале игры, а Бен-Мустафа, доигравший встречу с англичанами и вышедший в старте против сборной Бельгии, получил травму колена на тренировке.

Тунис просил ФИФА дозаявить голкипера, однако организация не разрешила сделать это, так как, согласно правилам, дозаявить игрока можно не позднее чем за сутки до первого матча команды на турнире.

Таким образом, в стартовом составе сборной Туниса выйдет последний из оставшихся в строю вратарей Матлути, а его потенциальным сменщиком будет нападающий Фахредин Бен-Юссеф.

Отметим, что матч между сборными Туниса и Панамы пройдет 28 июня в Саранске и начнется в 22:00 по бакинскому времени.