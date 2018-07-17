ЧМ-2018: Мушкетеры 20 лет спустя - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Москва. 17 июля. REPORT.AZ/ В 11 городах России завершился месяц футбольного праздника - Чемпионат мира по футболу 2018.

Корреспондент российского бюро Report побывал в некоторых из них, где посещал футбольные матчи, общался с болельщиками и делал свои зарисовки мундиаля.

"Чемпионат мира в России стал лучшим во всей истории футбола", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино на итоговой пресс-конференции.

Статистика говорит сама за себя: ни одной положительной допинг-пробы, третий по результативности чемпионат, лишь одна игра с нулевой ничьёй (это при усиленном внимании к защите), 98% стадионов было заполнено, более 1 миллиона болельщиков посетили Россию, 3 миллиона человек болели на фан-зонах, более 3 миллиардов смотрели по телевизору. Но это лишь цифры и заявления официальных лиц. Оценку проведенному Россией чемпионату мира мы смогли дать самолично, объездив города и увидев все своими глазами. Обо всем по порядку.

Екатеринбург

Первой точкой в нашем маршруте был Екатеринбург, где состоялась игра Египет-Уругвай. Стадион в столице Урала оказался самым уникальным среди всех. За счет временных трибун из металлоконструкций вместимость стадиона была увеличена до 35 тысяч мест. Конструкции были построены за пределами чаши арены – впервые в истории футбола, однако дополнительные трибуны оказались не совсем нужны: заполняемость арены на матчах составила всего 82% - самый низкий показатель среди 12 стадионов чемпионата. Официальное расследование показало, что пустовавшие места принадлежали партнёрам и спонсорам ФИФА (без права продажи). Видимо партнерам чемпионата путь до Урала оказался слишком далёким.

Сам матч был более чем скучным. Уругвайцы отличаются свое "упертой" обороной и без травмированного Салаха вскрыть защитные порядки латиноамериканцев египтянам оказалось не под силу. Единственный гол на последней минуте матча уругвайцы забили после стандарта.

Зато порадовали египетские болельщики: они тысячами приехали в Россию, чтобы посмотреть на игру своего любимчика – игрока английского Ливерпуля Мохаммеда Салаха. Везде, на стадионах, фан-зонах, улицах российских городов звучало "Йа Аллах, йа Аллах, Мо Салах!". Арабы оказались просты, дружелюбны и веселы. Сами россияне говорили, что, к сожалению, таких арабов они не видели на знаменитых египетских курортах – Шарм аль-Шейхе и Хургаде. Египтяне и уругвайцы всю ночь после игры гуляли в местных барах, да так, что было непонятно, кто выиграл, а кто проиграл. Владельцы питейных заведений специально подняли цены, желая заработать на иностранцах. Ценники беспардонно менялись прямо на глазах. Право, рынок диктует свои правила.

Санкт-Петербург

Следующим пунктом нашего футбольного путешествия был Санкт-Петербург. Рассказывать о "Северной Пальмире" можно долго и красиво. Бывшая столица Российской империи давно является излюбленным местом для туристов, поэтому толпам иностранных болельщиков здесь никто не удивился. Многие иностранцы базовым городом своего российского турне выбрали именно Санкт-Петербург. Главная артерия города – Невский проспект – в дни чемпионата представляла собой запруженную разноцветными флагами улицу. Отсюда фанаты на бесплатных поездах РЖД отправлялись в города, где играли их любимые команды.

Впечатлил и стадион "Санкт-Петербург" авторства известного японского архитектора Кисё Курокава. Скандалы вокруг строительства стадиона привели к тому, что он строился около 10 лет и обошелся казне в более чем 50 миллиардов рублей. Правда сооружение выдалось на загляденье красиво и стало, пожалуй, самой красивой ареной чемпионата.

В матче Россия-Египет решалась судьба выхода в плей-офф подопечных Станислава Черчесова. Несмотря на ливень и пронизывающий ветер стадион заполнился до отказа. 68 тысяч зрителей увидели феерическую игру россиян и 4 забитых мяча. Город и вся Россия гуляли потом всю ночь до утра.

Москва

То, что происходило в дни чемпионата на улицах и площадях Москвы прочно займет свое место в истории российской столицы. Такой феерии "златоглавая" не видела давно, возможно даже со дня Олимпиады-80. День и ночь в центре Москвы не утихала фиеста – именно представители Латинской Америки были главной "зажигалкой" на этом празднике. К ним присоединились болельщики из других стран и, конечно же, местные любители тусовок.

К сожалению, Москва была конечным пунктом нашего турне, и здесь удалось посмотреть лишь последние матчи плей-офф. Да и то не всегда это получалось, потому что журналисты, разъехавшиеся по городам России, вернулись в Москву как раз к матчам на выбывание. Так, нам не удалось получить желаемый билет на матч Англия-Колумбия. Пришлось смотреть матч из медиа-центра на "Спартак-арене". Невероятный по драматизму матч здесь же наблюдали еще около 200 журналистов из разных стран. Зато удалось получить доступ на медиа-трибуну на финальный матч первенства. Устав от запретов ФИФА, о чем чуть попозже, многие журналисты жадно снимали все происходящее на свои гаджеты – теперь уже не страшно было лишиться аккредитации. 80 тысяч зрителей на трибунах "Лужников" и более 3 миллиардов по всей планете стали свидетелями убедительной победы сборной Франции. Как и в знаменитом романе Александра Дюма, французские мушкетеры вернулись 20 лет спустя, чтобы доказать всему миру, что они лучшие.

Нижний Новгород

Базовым городом нашего турне по чемпионату мира был Нижний Новгород. Поэтому на нем остановимся поподробнее.

Помните бессмертные строки из "Мцыри" Лермонтова: "Там где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагви и Куры…"? Эти слова можно смело отнести к "Стрелке" - месту, где Ока впадает в Волгу, делая ее еще полноводнее и величавее. Находящийся здесь же храм Александра Невского вполне сойдет, как аналог лермонтовскому монастырю Джвари.

Пожалуй, во всем Нижнем Новгороде не найти более подходящего места для футбольного стадиона: помимо художественной красоты, территория прекрасно просматривается с берегов обеих рек и с исторической части города - Кремлёвского холма. Но на деле все оказалось не так просто. Заболоченная местность на слиянии двух великих русских рек ставила под вопрос возможность возведения монолитной арены весом в несколько десятков тысяч тонн. Однако решение было принято, и за два года буквально на глазах у местных жителей вырос красавец-стадион.

Проблемы с неустойчивостью почвы высветились много позже. 21 июня сайты мировых информагентств облетело фото двух улыбающихся хорватских болельщиков, сидящих в яме посередине дороги, ведущей аккурат к стадиону. Яму, конечно же, быстро залатали, но уже через пару дней недалеко от стадиона, прямо на дороге образовалась огромная пропасть диаметром в 10 и глубиной в 5 метров. Благо, с самим стадионом проблем не возникло, в отличие от его собрата в Волгограде. Красивейшая арена "Нижний Новгород" стала для нас домом на две недели. Здесь мы просмотрели четыре матча мундиаля, включая две игры со сборной Хорватии.

Тренер хорватов Златко Далич отметил, что город стал для них счастливым и обещал вернуться отдохнуть в Нижний Новгород. Радушие местных жителей стало визитной карточкой города. Нижегородцы приятно удивили: жизнелюбие, доброта, искренность, и ни грамма фальши. Здесь мы опускаем рассказы о поднявшихся ценах, невысоких зарплатах и сложностях инфраструктуры. Исключая это, можно уверенно говорить о приподнятом настроение горожан и констатировать общую атмосферу праздника. Все организационные недочёты в городе решались быстро и эффективно. Так, после матча Швеция-Южная Корея радостные "викинги" выпили все пиво в барах Нижнего Новгорода. Власти и бизнес отреагировали немедленно – пенный напиток был быстро доставлен желающим из окрестных городов.

ФИФА или «фифы»?

За годы работы журналистом приходилось сталкиваться с методикой множества различных организаций. Сравнивая этот опыт с работой и правилами ФИФА, приходим к неутешительным выводам. Жесткость правил этой всемирно известной и любимой многими организации неприятно удивляет. Запрет на любую фото и видеосъёмку для журналистов в пределах спортивных арен практически сводит к минимуму возможности аккредитации. Согласитесь, что репортажи о матчах можно писать и сидя в редакции, а, не "парясь" на стадионах. Журналисты на стадионах отличаются от коллег в редакции лишь вероятностью общения после матчей с футболистами и тренерами команд. Но и тут не обходится без жестко регламентируемых моментов. На пресс-конференциях медиаофицеры ФИФА сами выбирают, кому задавать вопросы, а кому просто отбывать свой номер. Так, после встречи Уругвай-Египет представитель ФИФА не дал возможности ни одному российскому журналисту задать вопросы тренерам и игрокам команд, которые играли в той же группе, что и сборная России. Тем не менее, вопросы смогли задать немецкие и бразильские журналисты, не имеющие никакого отношения к Уругваю и Египту. Недовольство российских коллег по поводу такого непонятного выбора медиаофицеры ФИФА пресекали угрозой лишения аккредитации. На мой взгляд – это полнейшее неуважение к представителям страны-организатора чемпионата. Ну, да ладно, простим этим "швейцарским небожителям" (штаб-квартира ФИФА находится в Лозанне - ред.) их манию величия.

Однако много вопросов и к российскому Оргкомитету. Например, по каким параметрам выбирались волонтеры, работающие на ЧМ. У подавляющего большинства "вольнорабочих" отсутствовали задекларированные широкие познания в иностранных языках.

"Вот а ю синк абаут Раша?" - могут вызубрить и самые неграмотные журналисты, поэтому нужды возиться с волонтерами, по-большому счету, нет. Но есть и приятные исключения. Волонтер на нижегородском стадионе с романтичным именем Николина, студентка из Черногории, уверенно говорит на 5 языках: помимо родного сербо-хорватского, она владеет русским, английским, испанским и французским. Застенчивая, но активная Николь спасла для меня несколько важных эксклюзивов, и я ответил ей добром на добро.

Дело в том, что ей угрожали серьёзные санкции из-за того, что швейцарский нападающий хорватского происхождения Йосип Дрмич подарил кареглазой красавице, говорящей на его родном языке, свою футболку. Опять же, по правилам ФИФА, волонтеры не имеют права что-то выпрашивать у футболистов: по мнению "небожителей" волонтеры должны работать только за еду, а не за футболки на память. Вовремя предоставленная аудиозапись нашего триалога спасла "честь и репутацию" моей героини.

"Моя милиция меня бережет…"

Отдельно хотелось бы отметить беспрецедентные меры безопасности на чемпионате мира. Патрульные вертолеты и дирижабли над городами, тысячи полицейских, росгвардейцев и других представителей правоохранительных органов – все это призвано день и ночь неусыпно следить за действиями футбольных болельщиков на стадионах и за их пределами. При этом самих правоохранителей было "не видно и не слышно". Такая метаморфоза для российского обывателя, коим себя считает автор этих строк, была более чем непривычна. Эксперимент напрашивался сам собой.

Забыв невзначай свой мобильный телефон в вагоне нижегородского метро, "хитрый" журналист пошел к пункту полиции и объявил о пропаже. Прапорщик Вадим Зорин, много лет служащий в полиции Нижнего Новгорода, позвонил со своего телефона на номер "утерянного" мобильного телефона. Пара гудков и на "том конце провода" раздался жесткий мужской голос, неожиданно для нас, сам начавший задавать вопросы "кто мы и откуда". Оказалось, что мобильник подобрал сотрудник уголовного розыска по имени Сергей: полное имя правоохранитель раскрывать не стал – служба такая. При этом место службы "уголовника" было вовсе не в метро, а по периметру стадиона, то есть он делал свою работу на не подответственном ему участке. Возвращая телефон, Сергей попросил набрать код доступа, чтобы удостовериться в принадлежности устройства – все вполне логично. Разговорившись, правоохранители рассказали, что недавно в метро была утеряна сумка аргентинского болельщика с крупной суммой денег: сумку нашли, деньги вернули. Зачетная работа, что тут сказать.

Болельщики

Тысячи разных иностранцев со всех уголков планеты съехались в Россию. Среди них были не только ярые поклонники футбола, но и те, кто не прочь поживиться на наивных фанатах. Так, российская полиция задержала целую транснациональную группу жуликов и карманников, которые разными способами грабили подвыпивших болельщиков. Многие поклонники футбола с невысоким материальным положением собирались вместе, чтобы не давать возможность для всякого рода махинаций.

Например, в Самаре, прямо на берегу Волги вырос палаточный городок, заполненный иностранными болельщиками. Все это с дозволения, вернее, с попустительства властей: Россия вовсю пытается выправить свой имидж в глазах всего мира и поэтому чемпионат мира превратился в своего рода визитную карточку "территории свободы".

Некоторые иностранные болельщики даже успели стать в России знаменитостями, такие как бразилец Томер Савойя. На волне популярности он через интернет попросил президента Владимира Путина дать ему российское гражданство. Президент пока не отреагировал на конкретную просьбу, но специальным указом продлил до конца года безвизовый въезд всем иностранцам, имеющим паспорт болельщика.

К сожалению, азербайджанских болельщиков на чемпионате было немного, во всяком случае, нашему взору попадались крайне редко. Зато в наш объектив попались знаменитые "Парни из Баку" Тахир и Джабир Имановы. Братья приехали в Москву на презентацию своего фильма "Килиманджара", и заодно решили прикоснуться к футбольному празднику.

В билетном центре на стадионе "Нижний Новгород" работал азербайджанец Новруз Агаев. Он был отобран из числа кандидатов как носитель пяти иностранных языков и получал за общение с иностранцами "достойную" зарплату. Теперь Новруз горит желанием поработать на Евро-2020 в Баку – благо знаниям и опыту нашему соотечественнику не занимать.