ЧМ-2018: Бразилия получила путевку в 1/4 финала

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Прошла еще одна встреча 1/8 финала проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, на матче на стадионе "Самара Арена" встретились команды Бразилии и Мексики.

Встреча завершилась победой Бразилии со счетом 2:0.

Мячи забили Неймар (51-я минута) и Роберто Фирмино (88-я минута).

Отметим, что в 1/4 финала сборная Бразилии встретится с победителем встречи Бельгия-Япония. Матч пройдет 6 июля.

ЧМ-2018

1/8 финала

2 июля

18:00. Бразилия-Мексика - 2:0

Голы: Неймар (51), Роберто Фирмино (88)

Арбитры: Джанлука Рокки, Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини (все Испания), Антонио Мигель Матеу Лаос, Пау Себриан Девис (оба Испания)

Самара, "Самара Арена".