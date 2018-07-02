ЧМ-2018: Бразилия получила путевку в 1/4 финала

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Прошла еще одна встреча 1/8 финала проходящего в России чемпионата мира по футболу.
Как сообщает Report, на матче на стадионе "Самара Арена" встретились команды Бразилии и Мексики.
Встреча завершилась победой Бразилии со счетом 2:0.
Мячи забили Неймар (51-я минута) и Роберто Фирмино (88-я минута).
Отметим, что в 1/4 финала сборная Бразилии встретится с победителем встречи Бельгия-Япония. Матч пройдет 6 июля.
ЧМ-2018
1/8 финала
2 июля
18:00. Бразилия-Мексика - 2:0
Голы: Неймар (51), Роберто Фирмино (88)
Арбитры: Джанлука Рокки, Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини (все Испания), Антонио Мигель Матеу Лаос, Пау Себриан Девис (оба Испания)
Самара, "Самара Арена".
Təbriz QuliyevАвтор новости
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