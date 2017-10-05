Чешская пресса вспомнила о легендарном Тофике Бахрамове

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Накануне отборочного матча ЧМ-2018 между сборными Азербайджана и Чехии чешская пресса вспомнила о легендарном лайнсмене Тофике Бахрамове. Как сообщает Report, в частности издание iDnes.cz, вспоминая финальную игру чемпионата мира 1966 года между Германией и Англией, пишет, что будь на фланге Бахрамова другой лайнсмен матча – чех Кароль Галба, то увековечено было бы именно его имя. Портал привёл слова ныне покойного Галбы, сказанные спустя много лет: "Он был единственным, кто мог разрешить тот момент. Я спросил его сразу после игры в раздевалке, действительно ли там был гол. Он, не колеблясь, ответил, что был. И убедил нас в своей правоте".

Напомним, что при счёте 2:2 именно отмашка Бахрамова главному арбитру встречи Готтфриду Динсту возвещала о том, что англичане забили третий мяч в ворота немецкой команды. В итоге матч закончился победой сборной Англии в дополнительное время со счётом 4:2. Однако тот гол Джеффри Хёрста стал самым знаменитым забитым мячом в истории финалов чемпионатов мира.