Состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу - ВИДЕО

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Церемония открытия чемпионата Европы по футболу прошла на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени. Как передает Report, в первом матче турнира сыграют сборные Франции и Румынии.

Официальную песню турнира исполнил французский диджей Дэвид Гетта. Вместе с ним на церемонии выступила шведская певица и автор песен Зара Ларссон.

В шоу приняли участие 550 человек, лишь 25 из которых являются профессиональными актерами, остальные - волонтеры.