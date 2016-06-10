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    Состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу - ВИДЕО

    В первом матче турнира сыграют сборные Франции и Румынии

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Церемония открытия чемпионата Европы по футболу прошла на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени. Как передает Report, в первом матче турнира сыграют сборные Франции и Румынии.

    Официальную песню турнира исполнил французский диджей Дэвид Гетта. Вместе с ним на церемонии выступила шведская певица и автор песен Зара Ларссон. 

    В шоу приняли участие 550 человек, лишь 25 из которых являются профессиональными актерами, остальные - волонтеры.

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