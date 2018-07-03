Болельщики развернули национальные флаги Азербайджана и Турции на матче Бразилия-Мексика

© Report

Москва. 3 июля. REPORT.AZ/ На матче чемпионата мира по футболу Бразилия-Мексика присутствовали несколько десятков азербайджанских болельщиков, сообщает российское бюро Report.

Так, специально на игру 1/8 финала Бразилия-Мексика Чемпионата мира-2018 из Баку в Самару прилетели несколько азербайджанских любителей футбола. В столице среднего Поволжья они были встречены местной азербайджанской диаспорой, откуда вместе направились на стадион. Перед игрой соотечественники общались и фотографировались с фанатами сборных Бразилии и Мексики. Симпатии отечественных болельщиков разделились, но большинство болело за бразильцев.

Бразильцы не подвели своих азербайджанских фанатов и выиграли матч. На стадионе азербайджанцы развернули флаги Азербайджана и Турции.

Своими впечатлениями от игры и всего чемпионата мира поделился житель Сумгаита Уджал Гасымов.

"Как большой любитель футбола, могу сказать, что это счастье попасть на чемпионат мира. Игра была замечательной, атмосфера на стадионе потрясающая. Я бывал в России и до этого, но такого праздника не видел", - сказал Уджал Гасымов.

Билеты для азербайджанских болельщиков на месте помогла приобрести азербайджанская диаспора Самары.

"Для нас честь принимать любителей футбола со всего мира, особенно с родного Азербайджана. Мы внимательно отслеживаем все спортивные мероприятия, проходящие на исторической Родине. Через два года, когда Баку примет матчи чемпионата Европы по футболу, мы обязательно приедем и поддержим Азербайджан", - подчеркнул руководитель региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Самары Ширван Керимов.

Напомним, что в 2020 году чемпионат Европы, по случаю 60-летия с момента первого европейского первенства, пройдет по новой схеме. Баку оказался в числе 12 различных городов Европы, которые примут матчи Евро-2020.