​Болельщик умер на трибунах во время матча ЧЕ-2016

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Сердечный приступ стал в четверг причиной смерти 64-летнего болельщика, смотревшего матч между командами Украины и Северной Ирландии на стадионе в Лионе.

Как передает Report, об этом сообщает Франс Пресс.

Агентство к настоящему времени не располагает информацией о национальности умершего. В то же время известно, что он болел за команду Северной Ирландии.

Сердечный приступ у мужчины случился на трибуне немногим позднее 19.00 местного времени (21.00 по Баку). Прибывшие на место медики не смогли вернуть его к жизни.

Сборная Украины проиграла команде Северной Ирландии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу во Франции со счетом 0:2.