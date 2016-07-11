Более 40 человек были задержаны полицией в ходе беспорядков во время финала Евро-2016

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Более 40 человек были задержаны полицией в ходе беспорядков после финального матча чемпионата Европы-2016, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Инциденты в фанатской зоне у Эйфелевой башни начались еще до матча, поскольку площадка оказалась переполнена — на ней присутствовали более 90 тыс. болельщиков. По сообщениям полиции, фанаты сожгли несколько автомобилей. Правоохранительные органы были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ.

Столкновения в центре Парижа продолжались по ходу финального матча, а затем переместились на Елисейские поля.

Финальный матч чемпионата Европы-2016 между сборными Португалии и Франции завершился победой португальцев в дополнительное время (1:0). Сборная Португалии впервые в истории стала чемпионом Европы по футболу.