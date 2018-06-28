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    Блерим Джемаили: “Мы готовы стать сюрпризом чемпионата мира”

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ На чемпионате мира в России много команд-сорпризов.

    Как передает московское бюро Report, об этом заявил бывший игрок турецкого "Галатасарая", полузащитник сборной Швейцарии Блерим Джемаили после матча со сборной Коста Рики.

    По его словам, швейцарцы неплохо подготовились к чемпионату, что доказывают своей игрой.

    "На этом чемпионате много команд-сюрпризов. Швецария готова стать одним из таких сюрпризов", - сказал футболист забивший первый гол в ворота костариканцев.

    Он также отметил, что игра 1/8 финала станет определяющий для его команды.

    "Сборная Швеции хорошо играла в групповой стадии и заслуженно вышла из своей группы. Нас ждет интересная игра", - сказал Блеим Джемаили.

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