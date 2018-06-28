Блерим Джемаили: “Мы готовы стать сюрпризом чемпионата мира”

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ На чемпионате мира в России много команд-сорпризов.

Как передает московское бюро Report, об этом заявил бывший игрок турецкого "Галатасарая", полузащитник сборной Швейцарии Блерим Джемаили после матча со сборной Коста Рики.

По его словам, швейцарцы неплохо подготовились к чемпионату, что доказывают своей игрой.

"На этом чемпионате много команд-сюрпризов. Швецария готова стать одним из таких сюрпризов", - сказал футболист забивший первый гол в ворота костариканцев.

Он также отметил, что игра 1/8 финала станет определяющий для его команды.

"Сборная Швеции хорошо играла в групповой стадии и заслуженно вышла из своей группы. Нас ждет интересная игра", - сказал Блеим Джемаили.