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    Бельгия одержала победу над Панамой в рамках ЧМ-2018

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сборная Бельгии одержала уверенную победу над командой Панамы в рамках ЧМ-2018. Как сообщает Report, игра группы G прошла на стадионе Фишт и завершилась победой бельгийцев 3:0.

    Счет был открыт на 47-й минуте. Панамцы выбили подачу бельгийцев прочь от ворот, но мяч лег на ногу Дриесу Мертенсу, который не оставил шансов сопернику. 

    На 69-й минуте Лукаку эффектным ударом головы удвоил счет. Еще через 7 минут скоростная контратака бельгийцев, завершилась голом в ворота южноамериканцев. Лукаку во второй раз поразил ворота соперников.  

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