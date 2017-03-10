Бадави Гусейнов: К матчу с Германией мы будем готовиться с хорошим настроением

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Наша игра с хорошим соперником, командой с сильными игроками на линии нападения была сложной, но интересной. Правда, матч не показали. Очень жаль, что болельщики не смогли посмотреть игру".

Об этом в интервью Report сказал футболист вернувшейся с товарищеского матча со сборной Катара национальной сборной Бадави Гусейнов. Он заявил, что они с хорошим настроением будут готовиться к предстоящему 26 марта в Баку отборочному матчу чемпионата мира 2018 года с Германией.

Б.Гусейнов также заявил, что остался доволен выступлением дебютантов на матче с Катаром: "Хотя многие наши футболисты играли впервые, они выступили достойно. Урфан Аббасов и Теллур Муталлимов были уверены в себе. Они демонстрировали нападение, не боялись борьбы. Думаю, что если они продолжат подобную игру, у них будут прекрасные перспективы".

Отметим, что на прошедшей в Дохе товарищеской встрече с Катаром сборная Азербайджана одержала победу со счетом 2:1.