Азербайджанский тренер: Меня не отстраняли по причине оказания физического давления на футболистов сборной Индии

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Национальная сборная Индии по футболу U17 планирует расстаться с приглашенным из Азербайджана тренерским составом.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of İndia, на повестке встал вопрос расторжения контракта с бывшим главным тренером сборной Азербайджана U-19 Николаем Адамом и его помощником по физической подготовке Этибаром Ибрагимовым.

В качестве причины приводится письменная жалоба игроков на немецкого специалиста и его азербайджанского помощника.

В своем обращении к президенту Всеиндийской футбольной федерации (AİFF) Прафулу Пателу они заявили, что подвергаются со стороны Адама и Ибрагимова физическому давлению. Точнее, будучи со сборной в Германии главный тренер оскорбил юниоров, и даже ударил одного из них по голове тапком, в результате чего игрок потерял сознание. Отмечается об избиениях футболистов также и помощником тренера.

Продемонстрировав моментальную реакцию, AİFF попросила главного тренера уйти в отставку.

В свою очередь, в заявлении Report азербайджанский тренер подтвердил вероятность ухода из сборной Индии.

Однако, причину расторжения контракта он объяснил слабым результатом сборной Индии на прошедшем в Санкт-Петербурге турнире памяти Валентина Гранаткина: "Сейчас я нахожусь в Гяндже для продления визы. Позвонив мне, Николай Адам заявил о вероятности расторжениях контракта. Основное недовольство связано с турниром памяти Гранаткина. Хотя мы отправились с 16-17-летними футболистами, нам пришлось играть против команд в составе 18-19-летних игроков. Одержать победу с таким составом даже на одном матче – в групповом этапе на встрече с Белоруссией, считалось бы большой удачей. В течение 2-3 дней все уточнится и станет известно, останемся мы, или нет".

Ибрагимов также опроверг сообщения об оказании футболистам физического давления: "Все это пустые разговоры. В сборной Индии ребята были послушными. После возвращения с отдыха они передали нам слова благодарности от своих родителей за то, что мы опекаем их, как родных детей. Плохо лишь то, что на турнире в память Гранаткина мы стали последними. Может быть, вопрос связан с этим. Все остальное – пустые разговоры".

Отметим, что Николай Адам работает в сборной Индии с 1 апреля 2015 года.