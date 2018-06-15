Азербайджанские болельщики приняли участие в матче Египет-Уругвай

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Москва. 15 июня. REPORT.AZ/ Представители азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и АМОР посетили матч Чемпионата мира по футболу Египет-Уругвай, сообщает российское бюро Репорт.

Азербайджанцы в игре отдали свои предпочтения сборной Египта.

"Салах и его команда - гордость для всех мусульман. Мы также рады тому, что в России проходит чемпионат мира. Ходим на стадионы и в фан-зоны, чтобы быть вместе с россиянами на этом празднике", - сказал руководитель местной ячейки АМОР Тогрул Гасанзаде.

Отметим, что в праздничный день проходит еще одна игра с участием команд из мусульманских стран - в Санкт-Петербурге сразятся Иран и Морокко.