 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские болельщики приняли участие в матче Египет-Уругвай

    Азербайджанцы в игре отдали свои предпочтения сборной Египта© Report

    Москва. 15 июня. REPORT.AZ/ Представители азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и АМОР посетили матч Чемпионата мира по футболу Египет-Уругвай, сообщает российское бюро Репорт.

    Азербайджанцы в игре отдали свои предпочтения сборной Египта.

    "Салах и его команда - гордость для всех мусульман. Мы также рады тому, что в России проходит чемпионат мира. Ходим на стадионы и в фан-зоны, чтобы быть вместе с россиянами на этом празднике", - сказал руководитель местной ячейки АМОР Тогрул Гасанзаде.

    Отметим, что в праздничный день проходит еще одна игра с участием команд из мусульманских стран - в Санкт-Петербурге сразятся Иран и Морокко.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi