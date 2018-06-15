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    Автогол Бухаддуза на 95-й минуте помог сборной Ирана победить Марокко

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сборная Марокко проиграла национальной команде Ирана в матче первого тура группы B чемпионата мира – 2018.

    Как передает Report, встреча состоялась в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу иранцев.

    В первом тайме марокканцы больше владели мячом и чаще били по воротам, но самый яркий момент был в концовке у нападающего иранцев Сердара Азмуна, который не реализовал выход один на один. Победу Ирану принёс автогол нападающего Марокко Азиза Бухаддуза на 95-й минуте.

    Во втором туре сборная Ирана встретится с Испанией в Казани, национальная команда Марокко в Москве сыграет с Португалией. Оба матча состоятся 20 июня.

    ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур

    Марокко – Иран - 0:1

    0:1 – Бухаддуз – 90+5 (автогол)

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