Автогол Бухаддуза на 95-й минуте помог сборной Ирана победить Марокко

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сборная Марокко проиграла национальной команде Ирана в матче первого тура группы B чемпионата мира – 2018.

Как передает Report, встреча состоялась в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу иранцев.

В первом тайме марокканцы больше владели мячом и чаще били по воротам, но самый яркий момент был в концовке у нападающего иранцев Сердара Азмуна, который не реализовал выход один на один. Победу Ирану принёс автогол нападающего Марокко Азиза Бухаддуза на 95-й минуте.

Во втором туре сборная Ирана встретится с Испанией в Казани, национальная команда Марокко в Москве сыграет с Португалией. Оба матча состоятся 20 июня.

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур

Марокко – Иран - 0:1

0:1 – Бухаддуз – 90+5 (автогол)