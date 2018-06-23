 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Аргентинские власти попросили Россию депортировать болельщиков за драку на ЧМ

    Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич перечислила имена правонарушителей, которые, по ее словам, были опознаны по видеозаписи

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что ее ведомство попросило Россию депортировать четверых аргентинских болельщиков, устроивших драку после матча Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Она перечислила имена правонарушителей, которые, по ее словам, были опознаны по видеозаписи. "Мы просим власти России задержать и депортировать их", - написала она в своем твиттере.

    После матча Аргентина-Хорватия, прошедшего в четверг в Нижнем Новгороде, в соцсетях стал распространяться видеоролик с потасовкой между болельщиками. На кадрах было видно, как несколько человек пинают ногами лежащего на полу молодого человека. В драку вмешиваются другие болельщики, пытаясь остановить потасовку.

    Позже сообщалось о задержании семерых аргентинцев; на них составили протоколы об административных правонарушениях.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi