Аргентинские власти попросили Россию депортировать болельщиков за драку на ЧМ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что ее ведомство попросило Россию депортировать четверых аргентинских болельщиков, устроивших драку после матча Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Она перечислила имена правонарушителей, которые, по ее словам, были опознаны по видеозаписи. "Мы просим власти России задержать и депортировать их", - написала она в своем твиттере.

После матча Аргентина-Хорватия, прошедшего в четверг в Нижнем Новгороде, в соцсетях стал распространяться видеоролик с потасовкой между болельщиками. На кадрах было видно, как несколько человек пинают ногами лежащего на полу молодого человека. В драку вмешиваются другие болельщики, пытаясь остановить потасовку.

Позже сообщалось о задержании семерых аргентинцев; на них составили протоколы об административных правонарушениях.