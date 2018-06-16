 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Аргентина и Исландия сыграли вничью на ЧМ-2018

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сборная Аргентины и Исландии сыграли вничью в рамках ЧМ-2018 в группе D. Как передает Report, cчет на 19-й минуте открыл аргентинец Серхио Агуэро. Однако, уже через 4 минуты исландцы ударом  Альфреда Финнбогасона сравняли счет. Несмотря на голевые моменты, счет до конца матча остался неизменным. 

    На 63-й минуте судья Шимон Марчиняк назначил пенальти в ворота сборной Исландии, но капитан аргентинской команды Лионель Месси не смог забить 11-метровый, вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон отбил удар.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi