Аргентина и Исландия сыграли вничью на ЧМ-2018

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сборная Аргентины и Исландии сыграли вничью в рамках ЧМ-2018 в группе D. Как передает Report, cчет на 19-й минуте открыл аргентинец Серхио Агуэро. Однако, уже через 4 минуты исландцы ударом Альфреда Финнбогасона сравняли счет. Несмотря на голевые моменты, счет до конца матча остался неизменным.

На 63-й минуте судья Шимон Марчиняк назначил пенальти в ворота сборной Исландии, но капитан аргентинской команды Лионель Месси не смог забить 11-метровый, вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон отбил удар.