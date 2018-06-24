Англия разгромила сборную Панамы на ЧМ-2018 и вышла в 1/8 финала

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сборная Англии одержала крупную победу над Панамой в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:1 в пользу англичан, передает Report.

В составе англичан хет-трик сделал Харри Кейн (22, 45+1, 62), забивший первые два мяча с пенальти и вышедший на первое место в списке бомбардиров. Также отличились Джон Стоунз (8, 40) и Джесси Лингард (36). У сборной Панамы на 78-й минуте отличился Фелипе Балой, для его команды это первый гол на чемпионатах мира.

Сборная Англии набрала 6 очков и вместе с Бельгией, у которой столько же баллов, вышла в плей-офф ЧМ. В очном матче (28 июня) англичане и бельгийцы определят победителя группы G. Панама и Тунис лишились шансов на выход в 1/8 финала.