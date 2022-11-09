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В Катаре представили памятные купюры к Чемпионату мира по футболу

В Катаре представили памятные купюры к Чемпионату мира по футболу Центральный банк Катара представил памятные банкноты c изображением построенных к чемпионату мира по футболу стадионов.
Чемпионат мира - 2022
9 ноября 2022 г. 17:08
В Катаре представили памятные купюры к Чемпионату мира по футболу

Центральный банк Катара представил памятные банкноты c изображением построенных к чемпионату мира по футболу стадионов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Выпуск памятных банкнот к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре представляет собой вклад банковского сектора в успех этого исторического события, первого на Ближнем Востоке и в арабском мире", - сказал по этому поводу глава банка Бандар бен Сауд Аль Тани.

На памятных денежных знаках Катара изображены кубок и официальный логотип чемпионата мира в Катаре.

С одной стороны банкноты расположено изображение стадиона в городе Лусайле в форме золотой чаши, а с другой - стадиона "Аль-Бейт" в виде бедуинского шатра на севере Катара, на которых будут проходить матчи открытия и закрытия мундиаля.

На банкноте также размещен национальный герб Катара, изображения небоскребов центра Дохи, традиционного для региона деревянного судна "доу" и форта Зубара из списка культурного наследия ЮНЕСКО.

Памятные банкноты, по мнению главы Центробанка, имеют "дизайн, в котором отражено культурное наследие Катара". Они впервые в истории страны изготовлены из дорогостоящих полимерных материалов, благодаря чему их практически невозможно подделать. Банкноты будут продаваться в банках и обменных пунктах страны по номинальной стоимости.

В банке также отметили, что приуроченные к ЧМ официальные банкноты будут выпускаться по согласованию с официальными структурами-организаторами турнира.

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