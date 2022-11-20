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Эмир Катара объявил чемпионата мира по футболу открытым

Эмир Катара объявил чемпионата мира по футболу открытым В Катаре началась церемония открытия XXII чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира - 2022
20 ноября 2022 г. 19:29
Эмир Катара объявил чемпионата мира по футболу открытым

Эмира Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым.

Как передает Report, церемония открытия прошла на стадионе на стадионе "Эль-Байт" в катарском городе Эль-Хаур.

Темой церемонии открытия являлось собрание всего человечества, преодоление разногласий через человечность, уважение и инклюзивность. Основная мысль сюжета в том, что футбол позволяет всем объединиться в одно племя, а Земля - это палатка, в которой все живут. В ходе церемонии катарские традиции переплетались с мировой культурой и включали в себя дань уважения 32 соревнующимся командам, предыдущим хозяевам чемпионатов мира по футболу и волонтерам мероприятия. На поле стадиона состоялся парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира, в котором принял участие талисман мирового первенства 2018 года в России волк Забивака.

Талисман был нарисован студенткой из российского Томска Екатериной Бочаровой и победил в голосовании за выбор талисмана в 2016 году. Забивака использовался для брендирования официальной продукции чемпионата мира по футболу, а его фигуры были установлены в городах-организаторах турнира.

В первом матче турнира 2022 года сыграют сборные Катара и Эквадора. Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

19:05

В Катаре началась церемония открытия XXII чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие проходит на стадионе "Эль-Байт", где пройдет первый матч мундиаля.

Отметим, что в стартовой игре хозяева поля сыграют с Эквадором, которая начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFutbol üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

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