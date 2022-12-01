Тренер сборной Бельгии Мартинес объявил об уходе после вылета с ЧМ

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что покидает пост наставника национальной команды.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что покидает пост наставника национальной команды.

Как передает Report со ссылкой на Het Laatste Nieuws, специалист работал в команде с 2016 года. При нем бельгийцы провели рекордную для себя серию-24 матча подряд без поражений.

"Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать. Попрощался с игроками и штабом. Собирался уйти в любом случае, даже если бы мы стали чемпионами мира", - отметил Мартинес.

Сегодня подопечные Роберто Мартинеса сыграли вничью с Хорватией 0:0. Нападающий Ромелу Лукако упустил несколько прекрасных шансов для взятия ворот. Сборной Хорватии для выхода в плей-офф хватило и ничьей, в то время как бельгийцам необходимо было одержать победу.

Бельгийцы в прошлом туре сенсационно проиграли сборной Марокко со счетом 0:2 и осложнили себе борьбу за выход из группы. В первом туре бельгийцы одержали победу над Канадой 1:0. Единственный мяч забил Миши Батшуайи.

Таким образом, сборная Бельгии покинула турнир, заняв третье место в своей группе.