Тренер сборной Бельгии Мартинес объявил об уходе после вылета с ЧМ

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что покидает пост наставника национальной команды.
Как передает Report со ссылкой на Het Laatste Nieuws, специалист работал в команде с 2016 года. При нем бельгийцы провели рекордную для себя серию-24 матча подряд без поражений.
"Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать. Попрощался с игроками и штабом. Собирался уйти в любом случае, даже если бы мы стали чемпионами мира", - отметил Мартинес.
Сегодня подопечные Роберто Мартинеса сыграли вничью с Хорватией 0:0. Нападающий Ромелу Лукако упустил несколько прекрасных шансов для взятия ворот. Сборной Хорватии для выхода в плей-офф хватило и ничьей, в то время как бельгийцам необходимо было одержать победу.
Бельгийцы в прошлом туре сенсационно проиграли сборной Марокко со счетом 0:2 и осложнили себе борьбу за выход из группы. В первом туре бельгийцы одержали победу над Канадой 1:0. Единственный мяч забил Миши Батшуайи.
Таким образом, сборная Бельгии покинула турнир, заняв третье место в своей группе.