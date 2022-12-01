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Тренер сборной Бельгии Мартинес объявил об уходе после вылета с ЧМ

Тренер сборной Бельгии Мартинес объявил об уходе после вылета с ЧМ Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что покидает пост наставника национальной команды.
Чемпионат мира - 2022
1 декабря 2022 г. 22:36
Тренер сборной Бельгии Мартинес объявил об уходе после вылета с ЧМ

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что покидает пост наставника национальной команды.

Как передает Report со ссылкой на Het Laatste Nieuws, специалист работал в команде с 2016 года. При нем бельгийцы провели рекордную для себя серию-24 матча подряд без поражений.

"Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать. Попрощался с игроками и штабом. Собирался уйти в любом случае, даже если бы мы стали чемпионами мира", - отметил Мартинес.

Сегодня подопечные Роберто Мартинеса сыграли вничью с Хорватией 0:0. Нападающий Ромелу Лукако упустил несколько прекрасных шансов для взятия ворот. Сборной Хорватии для выхода в плей-офф хватило и ничьей, в то время как бельгийцам необходимо было одержать победу.

Бельгийцы в прошлом туре сенсационно проиграли сборной Марокко со счетом 0:2 и осложнили себе борьбу за выход из группы. В первом туре бельгийцы одержали победу над Канадой 1:0. Единственный мяч забил Миши Батшуайи.

Таким образом, сборная Бельгии покинула турнир, заняв третье место в своей группе.

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