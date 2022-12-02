Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер после вылета с чемпионата мира-2022 объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер после вылета с чемпионата мира-2022 объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Как передает Report, об этом заявил он после матча со сборной Коста-Рикой.

"Это была моя последняя игра, от которой получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе. В каждой игре старался оставить свое сердце на поле. Я делал это со всей любовью", - сказал Мюллер.

Напомним, Германия победила Коста-Рику в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 4:2.

Немецкие футболисты заняли третье место в группе Е, имея в активе четыре очка. На одну строчку выше оказались испанские футболисты, которые также набрали четыре очка, но опередили Германию по разнице мячей. Возглавила группу сборная Японии, набравшая шесть очков. Коста-Рика с тремя баллами заняла последнее место.