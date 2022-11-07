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Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022 Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, защитник мексиканского "Пумас" Дани Алвес и вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон вошли в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
7 ноября 2022 г. 23:04
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, защитник мексиканского "Пумас" Дани Алвес и вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон вошли в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщает на официальном сайте Бразильской федерации футбола.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Вевертон ("Палмейрас");

защитники - Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Дани Алвес ("Пумас", Мексика), Данило, Бремер, Алекс Сандро (все - Ювентус", Италия), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Маркиньос ("Пари Сен-Жермен", Франция), Тьяго Силва ("Челси", Англия);

полузащитники - Бруно Гимарайнс ("Ньюкасл", Англия), Фред, Каземиро (оба - "Манчестер Юнайтед", Англия), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Лукас Пакета ("Вест Хэм", Англия);

нападающие - Антони ("Манчестер Юнайтед"), Габриэль Жезус, Габриэль Мартинелли (оба - "Арсенал", Англия), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Педро ("Фламенго"), Рафинья ("Барселона", Испания), Ришарлисон ("Тоттенхэм", Англия), Родриго, Винисиус Жуниор (оба - "Реал").

В заявку сборной Бразилии не попал полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо. Ранее Daily Mail сообщил, что игрок пропустит чемпионат мира из-за повреждения четырехглавой мышцы бедра.

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