Соперник сборной Азербайджана обнародовал состав на чемпионат мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес уточнил окончательный состав на чемпионат мира в Катаре в этом году.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес уточнил окончательный состав на чемпионат мира в Катаре в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Бельгии, в список, оглашенный 49-летним испанским специалистом, вошли 26 футболистов.

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал Мадрид", Испания), Симон Миньоле ("Брюгге"), Кун Кастелс ("Вольфсбург", Германия)

Защитники: Тибо Алдервейрелд ("Антверпен"), Ян Вертонген ("Бенфика", Португалия), Зено Дебаст ("Андерлехт"), Ваут Фас, Тимоти Кастан ("Лестер", Англия), Артур Тите ("Ренн", Франция), Тома Мёнье ("Боруссия" Дортмунд, Германия)

Полузащитники: Янник Карраско, Аксель Вицель (оба "Атлетико" Мадрид, Испания), Леандер Дендонкер ("Астон Вилла", Англия), Амаду Онана ("Эвертон", Англия), Юрий Тилеманс ("Лестер", Англия) Ханс Ванакен ("Брюгге"), Иден Азар ("Реал Мадрид", Испания), Леандро Троссар ("Брайтон", Англия)

Нападающие: Ромелу Лукаку ("Интер", Италия), Дрис Мертенс ("Галатасарай", Турция), Шарль де Кетелар ("Милан", Италия), Джереми Доку ("Ренн", Франция), Миши Батшуайи ("Фенербахче", Турция), Лой Опенда ("Ланс", Франция)

Отметим, что сборная Бельгии выступит в группе F вместе с Хорватией, Канадой и Марокко на чемпионате мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

"Красные дьяволы" являются одним из соперников сборной Азербайджана в отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.