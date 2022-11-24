Сборные Бразилии и Португалии начинают борьбу на ЧМ-2022

Сегодня состоятся еще 4 игры в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.
Как сообщает Report, первая встреча дня пройдет в группе G. В поединке, который начнется в 14:00 по бакинскому времени, встретятся команды Швейцарии и Камеруна. В другом матче этой группы сборная Бразилии сыграет с Сербией. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.
ЧМ-2022
24 ноября
Группа G
14:00. Швейцария - Камерун
Судья: Факундо Тельо (Аргентина).
23:00. Бразилия - Сербия
Судья: Алиреза Фагани (Иран).
Группа Н
17:00. Уругвай - Южная Корея
Судья: Клеман Турпен (Франция).
20:00. Португалия - Гана
Судья: Исмаил Эльфат (США).
Отметим, что чемпионат мира завершится 18 декабря.