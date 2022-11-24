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Сборные Бразилии и Португалии начинают борьбу на ЧМ-2022

Сборные Бразилии и Португалии начинают борьбу на ЧМ-2022 Сегодня состоятся еще 4 игры в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
24 ноября 2022 г. 07:38
Сборные Бразилии и Португалии начинают борьбу на ЧМ-2022

Сегодня состоятся еще 4 игры в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.

Как сообщает Report, первая встреча дня пройдет в группе G. В поединке, который начнется в 14:00 по бакинскому времени, встретятся команды Швейцарии и Камеруна. В другом матче этой группы сборная Бразилии сыграет с Сербией. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

ЧМ-2022

24 ноября

Группа G

14:00. Швейцария - Камерун

Судья: Факундо Тельо (Аргентина).

23:00. Бразилия - Сербия

Судья: Алиреза Фагани (Иран).

Группа Н

17:00. Уругвай - Южная Корея

Судья: Клеман Турпен (Франция).

20:00. Португалия - Гана

Судья: Исмаил Эльфат (США).

Отметим, что чемпионат мира завершится 18 декабря.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Braziliya və Portuqaliya yığmaları mübarizəyə başlayır

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