Сборная Польши стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира

Сборная Польши по футболу стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира.

Сборная Польши по футболу стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира.

Как передает Report со ссылкой на статистическое агентство Opta, данный антирекорд был зафиксирован после второй игры в группе C, которую команда Польши сыграла со сборной Мексики.

На 58-й минуте Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

Таким образом, сборная Польши стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира (серии послематчевых пенальти не в счет) с тех пор, как агентство Opta собирает эти данные (1966 - ред.).

До Левандовски с "точки" не забивали Казимеж Дейна — в матче против Аргентины на ЧМ-1978, Мацей Журавски — в матче против США на ЧМ-2002.