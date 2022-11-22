Сборная Польши по футболу стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира.
Как передает
На 58-й минуте Роберт Левандовски не реализовал пенальти.
Таким образом, сборная Польши стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира (серии послематчевых пенальти не в счет) с тех пор, как агентство Opta собирает эти данные (1966 - ред.).
До Левандовски с "точки" не забивали Казимеж Дейна — в матче против Аргентины на ЧМ-1978, Мацей Журавски — в матче против США на ЧМ-2002.