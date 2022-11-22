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Сборная Польши стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира

Сборная Польши стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира Сборная Польши по футболу стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира.
Чемпионат мира - 2022
22 ноября 2022 г. 23:47
Сборная Польши стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира

Сборная Польши по футболу стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира.

Как передает Report со ссылкой на статистическое агентство Opta, данный антирекорд был зафиксирован после второй игры в группе C, которую команда Польши сыграла со сборной Мексики.

На 58-й минуте Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

Таким образом, сборная Польши стала первой командой, не реализовавшей 3 пенальти подряд на чемпионатах мира (серии послематчевых пенальти не в счет) с тех пор, как агентство Opta собирает эти данные (1966 - ред.).

До Левандовски с "точки" не забивали Казимеж Дейна — в матче против Аргентины на ЧМ-1978, Мацей Журавски — в матче против США на ЧМ-2002.

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