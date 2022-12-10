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Сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира

Сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира Сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла команду Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
10 декабря 2022 г. 21:54
Сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира

Сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла команду Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает Report, встреча прошла в субботу на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе.

Гол на 42-й минуте матча забил Юссеф Эн-Несири. У марокканцев на 90+3-й минуте был удален Валид Чеддира. Эн-Несири стал лучшим бомбардиром сборной Марокко на чемпионатах мира. На его счету теперь три забитых мяча.

Нападающий Криштиану Роналду вышел на поле на 51-й минуте и провел 196-й матч в составе сборной Португалии. Он повторил рекорд Бадера аль-Мутава из Кувейта по числу игр за национальные команды.

Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая сумела выйти в полуфинал чемпионата мира. Ранее только три команды с этого континента смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства - помимо сборной Марокко, до этой стадии доходили команды Сенегала в 2002 году и Ганы в 2010 году. Сенегальцы в четвертьфинальном матче уступили туркам (0:1 доп. вр.), а команда Ганы проиграла уругвайцам (1:1, 2:4 по пенальти).

В полуфинале сборная Марокко сыграет с победителем матча между командами Англии и Франции, который пройдет позднее в субботу (23:00). Полуфинальная встреча с участием марокканцев пройдет 14 декабря на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.

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