Сборная Испании побила рекорд чемпионатов мира по владению мячом

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу-2022.

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу-2022.

Как передает Report, сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0, а также установила рекорд по владению мячом в матчах ЧМ.

Процент времени, когда испанцы владели мячом, составил 81,7%. Это лучший результат в истории чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал сборной Аргентины. В матче с Грецией на ЧМ-2010 аргентинцы владели мячом 80,3% игрового времени. На третьем месте по данному показателю располагается матч ЧМ-2018 между сборными России и Испании. Тогда испанцы владели мячом 78,9% матча.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.